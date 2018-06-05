Москва, 5 июня, 2018, 08:48 — ИА Регнум. Российская валюта продолжила консолидироваться в районе отметки 62 рубля, где и завершила торги 4 июня. Доллар во второй половине дня вернулся к росту на международном рынке Форекс, что воспрепятствовало укреплению позиций рубля. Пара евро/рубль также вернулась на исходные позиции в район 72,40 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«На протяжении последнего месяца рубль торгуется в сужающемся диапазоне и уже практически топчется на месте. Сейчас этот диапазон обозначен уровнями 61−63 руб., и курс расположился как раз в середине канала. Консолидацию отчасти можно объяснить некоторым затишьем на санкционном фронте, более спокойной динамикой нефти, а также замедление импульса роста доллара на международном рынке», — пояснил эксперт.

По его мнению, на данном этапе нет признаков выхода из сложившегося канала, но при появлении любого значимого фактора движение в ту или иную сторону обещает быть довольно агрессивным.

«Накануне появились слухи о том, что Россия и США готовятся к встрече. Однако позже эта информация была опровергнута. Если в дальнейшем появятся признаки возможного потепления отношений между двумя державами, привлекательность рубля повысится, прежде всего, за счет снижения угрозы введения новых санкций. Пока же доллар/рубль продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней, если в ближайшее время на рынок не придет значимых потрясений», — считает Ковалев.

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