Москва, 5 июня, 2018, 08:46 — ИА Регнум. В Москве 5 июня возможны дожди с грозами и сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Густав Кюрбе. Порыв ветра. Около 1865

По прогнозам синоптиков, днем в столице погода будет облачной с прояснениями, до +15 °С. Небольшой дождь, местами гроза. Ветер будет дуть северо-западный и северный с порывами 13−18 м/с.

В ночь на 6 июня похолодает до +6…+8 градусов. Ветер северо-западный и северный с порывами 13−18 м/с сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание до +13°С ожидается в Москве 5 и 6 июня, 7 июня потеплеет до +19°С, а к 10 июня в небе появится солнце.

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