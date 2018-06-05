Екатеринбург, 5 июня, 2018, 08:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге жителей жилого комплекса «Западный» на месяц оставят без газа. Причиной назван предстоящий чемпионат мира по футболу, четыре матча которого примет столица Среднего Урала, сообщают граждане.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Обрубили подачу

Как отмечают местные жители, в подъездах уже появились предупреждающие объявления. Фотография одного из них опубликована в интернет-сообществе «Типичный Екатеринбург». Автор фото сетует на то, что за счёт газа подогревается и вода, то есть люди на месяц останутся и без горячей воды.

Оказалось. что эта мера вынужденная, но необходимая. Дело в том, что к домам подведён газопровод высокого давления. Предписание выдал Ростехнадзор. Всего под отключение попадут 14 домов этого жилого комплекса.

«Проблема в том, что у нас газ высокого давления подходит, 14 килограмм на квадратный сантиметр, поэтому нам эту бумагу и дали. Есть предписание, и мы вынуждены его выполнять», — приводит издание Е1.ru слова председателя кооператива «Очеретина, 11» Владимира Михеева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге пройдёт четыре матча чемпионата мира по футболу. Первый состоится уже 15 июня.

С 25 мая в городе усилены меры безопасности. Резко возросло количество патрулей полиции на улицах, на въезде в город проверяют автобусы, а в метро досматривают даже дамские сумочки. При всей важности этих процедур не обошлось без накладок. Так, пассажиры метрополитена жалуются на давку при входе, так как поток людей просто не может быстро пройти досмотр.