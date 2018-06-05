Владивосток, 5 июня, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Более 80 млн рублей — такова сумма задолженности на 4 июня педагогам школ и детских садов Владивостока, которые с 1 июня ушли в отпуск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Федерации краевых профсоюзов.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

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Департамент образования Приморского края не перечислил вовремя деньги на оплату ушедшим в отпуска педагогам. Помимо задолженности перед отпускниками во Владивостоке, подобная проблема, по словам профсоюзов, есть и в одном из муниципалитетов — Партизанском муниципальном районе.

«По данным городского управления образования, Владивосток недополучил 41 млн руб. на выплату зарплаты и отпускных работникам дошкольных учреждений и 42 млн руб. — для работников общеобразовательных школ. Краевой департамент не перечислил средства», — пояснил в ФКП.

Напомним, заработная плата педагогов в Приморье увеличилась, но отстает от средней зарплаты учителей на Дальнем Востоке (47 559 рублей). Средняя заработная плата приморских педагогов с января по декабрь 2017 года составила 35 547 рублей в месяц, а преподавателей в вузах — 61 487 рублей.

В 2017 году средняя зарплата наемных работников в Приморском крае составила 32 807 рублей. Педагоги в Приморье получали почти на три тысячи рублей больше, чем в среднем по другим отраслям.

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Как сообщало ИА REGNUM, самые большие долги по зарплате в ДФО — в Приморье и Хабаровском крае.