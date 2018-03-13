Радикальные меры не спасают: зарплатные долги в ДФО растут как снежный ком

Хабаровск, , 09:38 — REGNUM Хабаровский край продолжает наращивать долги по зарплате. По данным Хабаровскстата, долг предприятий, не считая субъектов малого предпринимательства, за февраль вырос сразу на 30% и составил 254,4 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Наибольшее количество долгов по-прежнему приходится на бывший «Дальспецстрой» — 203,5 млн рублей. Еще один крупный и весьма проблемный должник — ООО «Хабаровский Мостоотряд» — 7,5 млн рублей, АО «ХРСК» — 5,6 млн рублей, ФГБУ «Хабаровский организационно-методический центр Дальневосточного отделения РАН» — 4,3 млн рублей.

Пик задолженности по зарплате в Хабаровском крае пришелся на ноябрь 2017 года — 391,4 млн рублей. Вся задолженность сложилась в связи с отсутствием у предприятий — должников средств. Без зарплаты тогда остались 4426 человек. В декабре 2017 года долг по зарплате в регионе существенно снизился — сразу до 261,9 млн рублей, но 3261 человек продолжали ждать свои деньги.

С января 2018 года долг продолжал вполне успешно снижаться — до 193,8 млн, 2954 человека ждали зарплату более 2 месяцев.

А с февраля долг вновь начал расти — до 195,7 млн рублей. Без денег остались 3168 человек. В марте долг внезапно рванул вверх, прибавив сразу 30% — до 254,4 млн рублей. Без денег остаются 4726 человек — это больше, чем в «пиковый» ноябрь 2017 года. Вся задолженность образована, по данным статистики, в связи с отсутствием у предприятий собственных средств.

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Напомним: в перечень Хабаровскстата не входят предприятия малого бизнеса.

Из-за огромных долгов по зарплате у жителей образовываются и растут другие долги. Один из самых угрожающих — за услуги ЖКХ. В одном только Хабаровске долг населения за уже поставленные услуги превысил 2 млрд рублей. За год, как отметили в городской мэрии, долг увеличился на 200 млн рублей. Речь именно о населении, а не о предприятиях. Что говорить о муниципалитетах региона, где жизнь далеко не так радужна, как в краевой столице?

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Всего, по данным Росстата, работодатели ДФО на 1 февраля 2018 года задолжали своим работникам 722,3 млн рублей.

Самый большой долг в Приморье — 461,5 млн рублей. На втором месте Хабаровский край. На третьем — Камчатка, с большим отрывом — 27,9 млн, следом Якутия — 21,3 млн 9,8 млн составляют долги по зарплате в Амурской области, 6,1 млн — на Колыме.

Нет данных по долгам на 1 февраля 2018 года по Сахалину, ЕАО и Чукотке. Что вряд ли означает, что нет долгов.

Как сообщало ИА REGNUM, самые большие зарплатные долги имеют два наиболее экономически активных региона ДФО — Приморье и Хабаровский край. Наибольший процент задолженности по зарплате дают предприятия-банкроты. Их количество растет. В октябре 2017 года в Хабаровске работники бывшего «Дальспецстроя» вышли на митинг к зданию полпредства под лозунгом «Мы хотим есть».

Представители СК РФ в Хабаровском крае пообещали реальные сроки лишения свободы работодателям, которые не платят своим работникам. Одного из таких отправили в СИЗО прямо с заседания межведомственной комиссии по вопросам невыплаты заработной платы в мэрии Хабаровска.

Но даже такие радикальные меры не спасают — долги по зарплате в регионе продолжают расти.