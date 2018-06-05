Вашингтон, 5 июня, 2018, 08:18 — ИА Регнум. По словам экс-президента США Билла Клинтона, за 20 лет, прошедших после инцидента с Моникой Левински, он так и не принёс ей личных извинений и не собирается этого делать. Об этом политический деятель заявил в интервью телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По словам Клинтона, он не сожалеет о том, как именно разрешился скандал с открывшейся интимной связью между ним и практиканткой Белого дома в 1998 году. Также бывший президент США добавил, что за два десятка лет ни разу не разговаривал с Левински.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года экс-кандидат на должность президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила, что должна была уволить своего сотрудника за сексуальные домогательства, однако предпочла этого не делать.

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