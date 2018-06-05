Мехико, 5 июня, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Власти Мексики планируют ввести пошлины на импорт свинины из США в ответ на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Натюрморт. Мясо, дичь и овощи у окна. 1937

По данным издания, Мексика введет пошлины в размере 20% на американские свиные окорока и лопатки, на которые приходится около 90% ежегодного импорта на сумму более $1 млрд. Однако в правительстве пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, с 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики. Еврокомиссия уже пообещала дать жесткий ответ на действия США.

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