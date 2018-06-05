Ростов-на-Дону, 5 июня, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Реконструкция многострадальной улицы Станиславского в Ростове-на-Дону должна быть завершена до 14 июня. Такую задачу перед городскими властями поставил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, на сегодняшний день работы выполнены более чем на 80%.

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«Надо запустить движение на Станиславского 14 июня. Мне известно о сложностях, которые были в ходе реконструкции, но чемпионат начинается с 14 июня, и значит, с 14-го движение должно быть открыто», — потребовал Голубев.

Как отметил сити-менеджер города-миллионника Виталий Кушнарев, частично автомобильное движение по транспортной артерии уже открыто.

Сами жители домов, расположенных по улице Станиславского, вот уже более года чувствуют себя узниками: мало, кто из них во время ремонта мог спокойно выйти из дома — все прилегающие тротуары были перекопаны. Также они опасаются, что после поручения губернатора пострадает качество, так как всё будет сделано в последний момент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в очередной раз городские власти перенесли срок окончания ремонтных работ на улице Станиславского. Известно было, что движение перекрыто до 15 июня, хотя срок госконтракта завершился 31 мая. Ранее городские чиновники обещали сдать объект к 1 июня, затем — к 7 июня.

Реконструкция улицы Станиславского началась в декабре 2016 года. Работы были приостановлены на время археологических раскопок (о проведении которых чиновники не могли не знать) и для корректировки проекта. Итоговая сумма ремонта транспортной артерии превысила 1 млрд рублей.