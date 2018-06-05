Берн, 5 июня, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Во избежание американских санкций банки Швейцарии заблокировали средства на личных счетах российского миллиардера Виктора Вексельберга, пишет журнал Forbes.

Aleshru Виктор Вексельберг

Источник в группы компаний «Ренова», председателем совета директоров которого является Вексельберг, оценили объем заблокированных средств в один миллиард франков. Упоминаются такие банки, как UBS, Credit Suisse, Julius Baer.

Вексельберг собирается подать в суд на эти организации: в настоящее время идет оформление соответствующих исков.

Напомним, 6 апреля США обнародовали новый санкционный список, в который попал Вексельберг и его группа «Ренова».