Москва, 5 июня, 2018, 01:45 — ИА Регнум. Рост цен на бензин может усилить инфляцию, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Цена бензина

По словам главы ЦБ, в апреле рост цены на бензин составил 2,4% (6,1% — в годовом выражении), в мае — уже 11,8%.

«Это может дать, по нашим оценкам, дополнительный прирост и в общий уровень инфляции, по нашей оценке — от 0,2 до 0,4 процентных пункта, и проявиться в том, что рост цен на бензин будет сдерживать снижение инфляционных ожиданий», — сказала Набиуллина.

Напомним, проблема роста цен на бензин обострилась после снижения с 1 июня акцизов на этот вид топлива, а также на солярку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, против роста цен на топливо протестуют жители ряда регионов.