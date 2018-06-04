Сан-Хосе, США, 5 июня, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Новую версию операционной системы iOS 12 для телефонов Apple представил вице-президент компании по разработке программного обеспечения Крейг Федериги на конференции Worldwide Developers Conference 2018 (WWDC), сообщает The Independent.

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В Apple неоднократно заявляли, что новые операционные системы для мобильных телефонов обычно вводят новые возможности, но замедляют работу телефонов, поэтому в новой версии своей операционной системы они пообещали «удвоить производительность», в том числе и на старых телефонах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после того как Apple представила новую операционную систему iOS 12, акции компании выросли на 1,7%.