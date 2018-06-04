Москва, 5 июня, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Россельхознадзор вводит ограничения на поставку молочной продукции из Белоруссии с 6 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Chris Pelliccione Молоко

Сообщается, что ввод ограничений связан с большим количеством нарушений, однако запрет коснется лишь продукции, которая поставляется в таре более 2,5 литра. Продукция в таре меньшего объема запрету не подлежит, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Белоруссия договорились об увеличении объемов поставок белорусской молочной продукции на российский рынок до конца 2018 года.