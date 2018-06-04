Москва, 5 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Заявление бывшего эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса о возможной потере Россией Санкт-Петербурга смехотворно, написал член Совфеда Алексей Пушков в Twiitter.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1985. СССР Выступление

«Экс-глава Эстонии Ильвес развеселил. Ему впору выступать в КВН или в таллинском варьете. Его фантазии на тему потери Россией Омска, Томска и даже Петербурга вызывают лишь улыбку», — написал Пушков.

«Мы их Гитлеру не отдали, а уж Ильвесу… А на Эстонию никто не нападет. Пусть успокоится, скушает «Твикс», — подчеркнул сенатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июня Ильвес заявил, что, если Россия нападет на Эстонию, то может потерять такие города как Томск, Омск и даже Санкт-Петербург. Якобы Москва «помнит об этой опасности» и не нападает на Эстонию.