Белу-Оризонти, Бразилия, 5 июня, 2018, 00:09 — ИА Регнум. За одни сутки в бразильском штате Минас-Жерайс сожжены 24 автобуса, 4 июня передает агентство Associated Press.

Горящий автобус

Согласно заявлению полиции, нападения на общественный транспорт начались днем 3 июня в Белу-Оризонти и продолжились ночью, в том числе в других городах штата. О пострадавших в результате поджогов не сообщается.

Мотив нападений пока не ясен. Полиция рассматривает в качестве одной из версий месть наркогруппировок за спецоперации правительства.

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