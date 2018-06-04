Ереван, 4 июня, 2018, 21:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении призвал участников акции протеста в Степанакерте прекратить митинг и дать возможность властям Нагорного Карабаха выполнить их требования.

Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook

«Нет никаких сомнений, что поведение представителей силовых ведомств вызывает беспокойство, если не сказать, что достойно осуждения. Неприемлемо решение вопросов с помощью насилия, вне зависимости от того, с чьей стороны оно применялось», — сказал Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, ситуация должна получить очень конкретные решения и привести к конкретным выводам. Пашинян отметил, что очень внимательно следит за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и на протяжении всего этого времени был на постоянной связи с президентом республики Бако Саакяном.

Пашинян с удовлетворением отметил, что Саакян несколько раз встречался с представителями участников протестов, выслушав их требования и озабоченность, по которым было принято конкретное соглашение.

«По сути, во время встречи было достигнуто взаимопонимание по вектору и логике дальнейших событий. И я думаю, что сейчас уважаемые участники акции протеста, наши дорогие соотечественники должны дать возможность президенту выполнить договоренности. Очевидно и понятно, что выполнение договоренностей должно происходить в спокойной, не нервной обстановке. А продолжение акций протеста, цель которых сделать определенные кадровые и организационные выводы, по сути, препятствует дальнейшему развитию событий. Я думаю, что сейчас будет очень правильно, чтобы наши уважаемые участники акций протеста дали возможность властям Арцаха (Нагорного Карабаха) выполнить договоренности, которые были достигнуты на последних встречах», — сказал Пашинян.

По его словам, если в ближайшее время договорённости не будут выполнены, только в том случае будет иметь смысл продолжать протесты.

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Он еще раз повторил, что в день несколько раз получает информацию о положении дел в Степанакерте, и эта осведомленность позволяет ему призвать участников прекратить акции протеста и дать возможность выполнить их требования.

«Мой братский призыв и просьба: прекратить или, по крайней мере, приостановить акцию протеста в Степанакерте. Надеюсь, что Республика Арцах выйдет из этой ситуации более сильной», — подытожил Пашинян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 июня первый президент Армении Левон Тер-Петросян призвал Никола Пашиняна вмешаться в ситуацию в Степанакерте.