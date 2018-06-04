Ереван, 4 июня, 2018, 17:44 — ИА Регнум. В настоящее время мы находимся на этапе восстановления переговорного процесса по Карабаху. Об этом в эфире azatutyun. tv заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Стоп-кадр эфира azatutyun.tv Зограб Мнацаканян

«Никол Пашинян уже провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, я провел телефонные разговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, с главой МИД России, с заместителем госсекретаря США, с визитом в Армении побывал министр иностранных дел Франции. 7 июня я с рабочим визитом побываю в Москве, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Весь этот ряд — это наша работа, чтобы продолжить переговорных процесс. Этот процесс, однако, имеет историю. В этой истории есть и будет одна истина — Нагорный Карабах имеет решающий голос в процессе мирного урегулирования. Решающий голос — это ни для кого не новость», — сказал Мнацаканян.

Он напомнил, что по определению сопредседателей конфликт называется «нагорно-карабахский».

"Нагорный Карабах, если выражаться предельно осторожно, — это единица, со своим населением, со своей территорией, со своими органами власти. Эту единицу вряд ли возможно игнорировать», — сказал глава армянского внешнеполитического ведомства.

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По его словам, с самого начала — в основе этого процесса у Нагорного Карабаха было право решающего голоса, а подпись представителя Карабаха стоит в документе о перемирии.

«Все это мы размещаем в переговорный процесс, потому что в переговорном процессе мы были и остаемся сторонниками достижения мирного решения проблемы посредством переговоров в рамках сопредседательства Минской группы».

Министр особо отметил, что для этого жизненную необходимость имеет атмосфера, способствующая установлению мира.

«И вызывают особое беспокойство все те заявления, призывы, которые способствуют совершенно противоположным процессам», — подытожил Мнацаканян.

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