Ташкент, 4 июня, 2018, 16:22 — ИА Регнум. В Брюссель состоится 15-е заседание комитета сотрудничества Узбекистана и Евросоюза, а также 13-е заседание подкомитета по экономике, торговле и инвестициям, сообщили 4 июня в пресс-службе министерства внешней торговли республики.

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Делегация Узбекистана во главе с министром внешней торговли Жамшидом Ходжаевым посетит с официальным визитом Бельгию с 5 по 8 июня. В рамках программы визита предусмотрены также встречи с европейскими инвесторами и депутатами Европарламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая заместитель министра юстиции Узбекистана Махмуд Истамов и представители Евросоюза по Восточной Европе и Средней Азии обсудили перспективы сотрудничества республики с ЕС. Стороны уделили особое внимание привлечению зарубежных экспертов в процесс нормотворчества.