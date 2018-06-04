Москва, 4 июня, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В мае нефть марки Brent стоила $80 за баррель и началась волна прогнозов, что цена уверенно идет на отметку $100. Однако именно в этот самый момент котировки откатились на 6,5−6,7%. Оценка по динамике цены энергоресурса была пессимистичная и включала в себя вероятность падения еще на 2,5−3%, однако в этот самый момент Трамп развернул еще один виток торговых войн, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО ЦСИТ (Центр современных инвестиционных технологий) Денис Владимиров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Снижение цен на нефть

«30 мая в СМИ поступили сообщения о том, что Белый дом принял решение ввести 25% пошлины на китайские товары. Под таким давлением резко упала цена доллара США в мире, а нефть Brent подорожала обратно до $79 за баррель, но всего лишь на один торговый день», — отметил эксперт.

Умеренно-пессимистичный прогноз по нефти на ближайшее время сохраняется, в рамках которого падение продолжится к отметке $73 за баррель Brent. Перед решением ФРС США по ставке, перед встречей Трампа и Ким Чен Ына 12 июня, в условиях неопределенности того, насколько негативными будут ответные меры Китая на решение США вводить пошлины — более вероятно, что рынок энергоресурсов получит некоторую просадку.

«Кроме того, стоит отметить, что рынок временно игнорирует статистику по запасам нефти и бензина в США. То есть полагаться приходится на настроения в мире по доллару США. А американская валюта, в свою очередь, зависит от настроений трейдеров. Нынешний политический фон вряд ли можно назвать стабильным. То есть стоит ждать роста спроса на американскую валюту, что продолжит оказывать давление на стоимость барреля нефти», — считает Владимиров.

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