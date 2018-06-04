Ростов-на-Дону, 4 июня, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Депутаты Ростовской области пообещали достроить в 2018 году 14 домов обманутых дольщиков. Проблемный вопрос был поднят на заседании комитета донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи. Об этом ИА REGNUM проинформировали в управлении по информационной политике Заксобрания Ростовской области.

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По словам народных избранников, в 2017 году в Донском регионе было достроено семь объектов, брошенных недобросовестным застройщиком на стадии строительства. Это помогло обеспечить 600 семьям получить долгожданные ключи от квартир. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 14 домов и обеспечить жильём около 1,2 тыс. семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ростовская область входит в ТОП-5 регионов, в которых ситуация с обманутыми дольщиками критическая. Депутаты Ростовской области на заседании донского парламента в апреле 2018 года единогласно поддержали закон, который предусматривает предоставление земельных участков без торгов тем застройщикам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной ёмкости отдадут жертвам строительных пирамид.

Кроме того, донские депутаты приняли закон, который призван помочь инвесторам завершить строительство проблемных многоэтажек. По информации бывшего министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, свыше 8 млрд рублей необходимо для достройки всех домов жертв строительных пирамид. Всего в регионе насчитывается 63 проблемных объекта.

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