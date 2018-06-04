Степанакерт, 4 июня, 2018, 14:36 — ИА Регнум. 4 июня в Степанакерте на улице Воинов-освободителей возобновилась акция протеста. Как передает «Арцахпресс», члены инициативной группы представили детали вопросов, которые обсуждались накануне во время встречи с президентом Нагорно-Карабахской Респулики Бако Саакяном.

Арцахпресс Акция протеста в Степанакерте

В частности, член инициативной группы Давид Симонян отметил, что президент Саакян пообещал внести изменения.

«Вопрос о внесении изменений в силовые структуры был поднят на встрече, которая определенно не была инициирована президентом. Бако Саакян пообещал нам, что он инициирует системные реформы, которые, по его мнению, обусловлены не смещением конкретных личностей, а общей политикой и повседневной работой. Кроме того, президент предложил создать общественный совет, в котором также будет задействована группа наших инициаторов для обеспечения неотложных решений вопросов общественной повестки дня», — сказал Симонян.

Обращаясь к собравшимся демонстрантам, он сказал, что теперь им нужно решить, насколько приемлемы эти условия для них.

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Однако стало ясно, что участники протеста не удовлетворены результатами переговоров, и их требования продолжают оставаться в силе.

Вслед за ним с речью выступил оппозиционный депутат НС Айк Ханумян, и сказал, что требования, выдвинутые протестующими, приемлемы для широких масс, и должно быть принято быстрое и правильное решение, во избежание дальнейшего обострения.

В настоящее время демонстранты перекрывают проезжую часть одной из главных улиц столицы.