Москва, 4 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Главные ответчики по вопросу взлетевших цен на бензин, к коим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отнес членов российского правительства, уже предприняли конкретные, но пока безуспешные меры по регулированию внутреннего топливного рынка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

Помимо снижения с 1 июня акцизов на топливо и бензин, спустя месяц (1 июля 2018 года) планируется отменить заявленный ранее рост акцизов (на 679 и 593 руб. за тонну на бензин и дизель соответственно). Если этого будет недостаточно, то после результатов мониторинга рынка, правительство не исключает необходимости проработать вопрос о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты. По данным РБК, в 2011 году к таким мерам прибегал Игорь Сечин, занимавший пост вице-премьера.

Напомним, топливный ажиотаж, наблюдаемый в последние месяцы в России, связывают с повышением цены нефти на фоне ослабления рубля и потери контроля за внутренним топливным рынком со стороны регуляторов — Минтопэнерго и ФАС РФ.

«Базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах», — подтвердил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Тем временем в Российском топливном союзе полагают, что нужно не экспортные пошлины поднимать, а попросту ограничить экспорт. По мнению вице-президента этой организации Юрия Матвейко, если не принять комплекс мер, цена литра топлива к концу года может превысить 50 рублей.

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Напомним о том, что проблемой роста цен не бензин занимается правительство, на радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию с подорожанием топлива дополнительно не обсуждают в Кремле, поскольку проблемой сейчас вплотную занимается кабмин.

На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак провёл несколько совещаний, по итогам которых было принято решение о временном снижении акцизов в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен.