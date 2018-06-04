Правительство занялось ценами на бензин, но насколько эффективно?
Москва, 4 июня, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Главные ответчики по вопросу взлетевших цен на бензин, к коим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отнес членов российского правительства, уже предприняли конкретные, но пока безуспешные меры по регулированию внутреннего топливного рынка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Помимо снижения с 1 июня акцизов на топливо и бензин, спустя месяц (1 июля 2018 года) планируется отменить заявленный ранее рост акцизов (на 679 и 593 руб. за тонну на бензин и дизель соответственно). Если этого будет недостаточно, то после результатов мониторинга рынка, правительство не исключает необходимости проработать вопрос о повышении экспортных пошлин на нефтепродукты. По данным РБК, в 2011 году к таким мерам прибегал Игорь Сечин, занимавший пост вице-премьера.
Напомним, топливный ажиотаж, наблюдаемый в последние месяцы в России, связывают с повышением цены нефти на фоне ослабления рубля и потери контроля за внутренним топливным рынком со стороны регуляторов — Минтопэнерго и ФАС РФ.
«Базовой причиной сложившейся картины в отрасли является фискальная модель, которая дискриминирует переработку в пользу экспорта. Ответственность за положение дел лежит не на компаниях, ответственность лежит на фискальных органах, регуляторах», — подтвердил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Тем временем в Российском топливном союзе полагают, что нужно не экспортные пошлины поднимать, а попросту ограничить экспорт. По мнению вице-президента этой организации Юрия Матвейко, если не принять комплекс мер, цена литра топлива к концу года может превысить 50 рублей.
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Напомним о том, что проблемой роста цен не бензин занимается правительство, на радиостанции «Говорит Москва» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ситуацию с подорожанием топлива дополнительно не обсуждают в Кремле, поскольку проблемой сейчас вплотную занимается кабмин.
На прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Козак провёл несколько совещаний, по итогам которых было принято решение о временном снижении акцизов в обмен на обещание руководителей крупнейших нефтяных компаний сдерживать рост цен.