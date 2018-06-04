Москва, 4 июня, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Московский зоопарк 5 июня, во Всемирный день окружающей среды проводит экологический марафон. Зоопарк приглашает все желающих, но есть одно условие — каждый должен прийти с пластиковыми бутылками. После чего участники экомарафона у главного входа зоопарка получат значки «Эковолонтер», сообщается на портале мэра Москвы.

Maxpixel.net «Пожалуйста, оставляйте свои следы, но не мусор!»

Отмечается, что акция приурочена к чемпионату мира по футболу. Организаторы пояснили, что в Москву и другие города России приедут много гостей, туристов и болельщиков. Все они будут оставлять много пластиковых бутылок. Поэтому москвичам предлагается собирать пластиковые отходы и приносить в пункты сбора пластика в зоопарк.

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Детей на экомарафоне научат мастерить из пластика необычные и полезные в быту предметы, а также расскажут о правильном обращении с пластиковыми бутылками и другими отходами. Пройдет выставка арт-объектов из пластика. Кроме того, зоопарк презентует образец системы раздельного сбора мусора. Стоит отметить, что пункты сбора пластика в Московском зоопарке будут открыты на протяжении всего ЧМ-2018.

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Как сообщало ИА REGNUM, Московский зоопарк с 1 мая перешел на летний режим работы и запускает программу «Бодрое утро». Так, с 1 мая по 31 августа зоосад открывается на полтора часа раньше — в 07:30 мск. При этом до 09:00 билет можно приобрести с 40% скидкой — за 300 рублей.

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