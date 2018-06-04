Москва, 4 июня, 2018, 13:06 — ИА Регнум. Информация о том, что глава МИД РФ Сергей Лавров передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию, соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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По его словам, Восточный экономический форум во Владивостоке, запланированный на сентябрь 2018 г., мог бы стать поводом для визита лидера КНДР.

«Насколько это будет удобно и подходяще для северокорейской стороны, покажет время, а также проработка по дипломатическим каналам», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая текущего года глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в столицу Пхеньян, где встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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