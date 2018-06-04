Выборг, Ленинградская область, 4 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Лесной пожар в районе охраняемого государством исторического парка Монрепо в Выборге не нанес ущерб объектам культурного наследия. В настоящее время пожар в заповеднике ликвидирован. Однако угроза повторного возгорания сохраняется.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

«Культурное наследие не пострадало», — сообщили агентству ТАСС 4 июня в правительстве Ленинградской области, пояснив, что за минувшие выходные в лесопарковой зоне заповедника произошло два возгорания, а общая площадь пожаров составила порядка 6 гектаров.

Ранее ГУ МЧС по Ленобласти проинформировало о том, что пожар в районе парка Монрепо был ликвидирован 3 июня в 23 часа. После этого продолжались работы по проливке лесной подстилки и недопущению нового возгорания. К ликвидации пожара привлекался пожарный поезд ОАО «РЖД» из Выборга. Всего было задействовано 47 человек и 10 единиц техники.

ГУ МЧС по Ленинградской области напоминает, что в связи с сухой и ветреной погодой на территории региона введен особый противопожарный режим. Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

«Парк Монрепо» (в переводе с французского — «Моё отдохновение») — единственный в России скальный пейзажный парк. Расположен близ Выборга на побережье бухты Защитная Выборгского залива в северо-западной части острова Твердыш. Общая площадь парка составляет 180 га. Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» является одной из важнейших достопримечательностей Выборга. В 2010 г. Монрепо отметил 200 лет со дня своего основания.

С апреля 2017 года парк находится на реконструкции, которая продлится еще около года.