Женева, Швейцария, 4 июня, 2018, 12:37 — ИА Регнум. Среди 137 государств, состояние автодорог которых проанализировали специалисты Всемирного экономического форума, российские автотрассы заняли 114 место. По семибалльной шкале эксперты поставили дорогам РФ 2,9 балла. Полученный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Ночная дорога

Сразу за Россией в списке разместился Казахстан с теми же 2,9 баллами, но с тенденцией на ухудшение качества дорожного полотна, в отличие от РФ.

«Антилидерами» рейтинга оказались трассы Мавритании (2 балла), а также Конго и Гаити (по 2,1 балла). Самыми лучшими были признаны автотрассы Объединенных Арабских Эмиратов (6,4 балла), Сингапура (6,3 балла) и Швейцарии (6,3 балла).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Москвы отметили, что столица России вошла в пятёрку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов, а среди городов Восточной Европы заняла лидирующую позицию.

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