Москва, 4 июня, 2018, 12:24 — ИА Регнум. На рынке нефти небольшое затишье перед решающим заседанием ОРЕС+ в конце июня. Заседание пройдет в штаб-квартире организации в Вене, основная интрига предстоящего саммита — пойдут ли участники договора на некоторую коррекцию квот добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант ООО «ТелетрейдБел» Михаил Грачёв.

Артур Партон. Затишье перед бурей. 1874

О возможности увеличения добычи ключевыми участниками заявлял министр энергетики России Александр Новак и его коллеги по цеху. Отмечалось также, что снижение цен до $60 за баррель (по марке Brent) не будет критичным, но сохранит баланс интересов на мировом рынке.

«На самом деле, если решение по увеличению квот на добычу будет принято, оно не повлияет на объем добычи в рамках всего договора ОРЕС+ из-за снижения добычи в Венесуэле и потенциала выхода с рынка части иранской нефти. Важно другое — что договор работает, и страны-участники ОРЕС+ в состоянии регулировать рынок, принимая взвешенные решения. Важно показать — кто в доме (нефтяном) хозяин», — пояснил эксперт.

Текущая неделя (4 июня) началась с минимальной коррекции, но уже с открытия европейских торгов оба сорта вернулись к ценам закрытия пятницы. Brent торгуется 76,81 доллара за баррель, WTI 65,85 доллара за баррель.

«Статистика прошлой недели поддержала котировки. Запасы сырой нефти за неделю снизились на 3,620 млн баррелей. Количество буровых выросло всего на две до 861 установки. Доллар США остановил курсовой рост, что также снижает давление на нефтяные котировки. До выхода важных новостей остается чуть больше двух недель, вероятнее всего, в это время цены останутся вблизи текущих котировок с минимальными колебаниями на текущей статистике», — полагает Грачёв.

Читайте также: Негатива нефти добавляют сигналы из США