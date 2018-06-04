Вашингтон, 4 июня, 2018, 11:48 — ИА Регнум. Компанию Google, которая запрещает рекламу криптовалют, подозревают в недобросовестной конкуренции. Об этом, как передает The Independent, заявил генеральный директор инвестиционной компании Blackmore Group Филип Нун.

Криптовалюта

«Я подозреваю, что Google ввел запрет из-за планов по созданию собственной криптовалюты в ближайшем будущем», — сообщил он.

Глава Blackmore Group напомнил, что Google размещает рекламу азартных игр на своих платформах, однако блокирует связанные с цифровыми деньгами объявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2018 года компания Google ввела запрет на рекламу криптовалют и связанных с ними услуг.

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