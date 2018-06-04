Москва, 4 июня, 2018, 11:44 — ИА Регнум. В России средние ставки по ипотечным кредитам на новостройки и вторичное жилье снизились до 9,3%. По данным ЦБ, за четыре месяца 2018 года ставка выдачи ипотеки составила 9,68%. В апреле ставка выдачи по кредитам на новостройки составила 9,43%, на вторичное жильё — 9,63%, сообщается на сайте Дом. РФ (ранее АИЖК).

AlexanderStein Ипотека

Отмечается, что год назад процентные ставки по ипотеке на вторичном рынке составляли в среднем 11,7%, по новостройкам — 10,6%. Начиная с III квартала 2017 года, ставки предложения на первичном и вторичном рынке сравнялись. Скорее всего, они дальше будут сохраняться приблизительно на одном уровне.

Снижение ставок приведет к тому, что ипотека будет у каждой семьи в РФ

В госкомпании «Дом.РФ» (ранее АИЖК) прогнозируют, что во II полугодии 2018 года ставки по ипотеке опустятся ниже 9%. Это связано с тем, что после ужесточения законодательства о долевом строительстве и консолидации строительных компаний первичный рынок стал менее рискованным для банков.

Подробнее: Путин: Ставку по ипотеке необходимо снизить до 7−8%

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе послания Федеральному собранию заявил, что среднюю ставку по ипотеке необходимо снижать до 7−8%. По его словам, за предстоящие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства российских семей.

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