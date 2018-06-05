Ереван, 5 июня, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Как прошел официальный визит армянского премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию и что позволяет говорить о сближающихся интересах двух стран, пишет редактор ИА REGNUM Рубен Грдзелян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

В повестке этого визита присутствовало обращающее на себя внимание событие — прием в тбилисском парламенте в связи со столетием первой Армянской Республики, которое отмечается с разницей в несколько дней в Грузии и Азербайджане. По уходящим в те, вековой давности, события причинам долгое время соседи не стремились отмечать эти даты по-соседски, тем красноречивей выглядит нынешний жест Грузии в сторону национального праздника Армении.

Но было в визите Пашиняна еще одно событие, даже более важное, — это посещение им населенного армянами региона Самцхе-Джавахк, который за прошедшие 27 лет не посещал ни один армянский лидер. Нередко на чувствах армян Грузии активно играли те, кому нужны трудные армяно-грузинские отношения. Тема прав армянского населения Джавахка как национального большинства была настолько чувствительной и опасной, что власти Армении сами нейтрализовывали спекулятивные настроения по национальному вопросу армян Джавахка. Простимулировать националистические настроения мог визит любого из первых лиц Армении в этот регион, и визит Пашиняна не исключение, — но, очевидно, две страны уверены, что смогут контролировать ситуацию сообща.

Какой еще важнейший вопрос позволяет относиться к нему с оптимизмом, читайте в статье: Особенности первого зарубежного визита премьера Армении в Грузию

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