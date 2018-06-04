Москва, 5 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. В России эта дата известна также как День эколога.

Пластик в воде

Праздник провозгласили в 1972 году на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Датой для него выбрали день, когда открылась Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды в Стокгольме. Именно на ней приняли декларацию из 26 принципов, которыми должны руководствоваться все государства в своей деятельности по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. В документе впервые провозгласили, что охрана и оздоровление окружающей среды — первостепенная задача человечества.

Вместе с декларацией на Генеральной Ассамблее ООН утвердили Программу ООН по окружающей среде (United Nations Environment Programme, ЮНЕП). ЮНЕП разрабатывает глобальную экологическую программу, содействует реализации природоохранной составляющей устойчивого развития в рамках системы ООН и выступает в защиту природной среды земного шара.

Каждый год Всемирный день окружающей среды проходит под определенным девизом. Тему праздника и место проведения основных международных мероприятий определяют представители ООН. В разные годы темами Дня окружающей среды были «Только одна Земля», «Вода — ключевой ресурс жизни», «Организация сбора, удаления и захоронения опасных отходов: кислотные дожди и энергия» и другие. Тема праздника в этом году — «Бой загрязнению пластиком». Основные мероприятия пройдут в Индии.

«Идея нынешнего Всемирного дня окружающей среды проста — отказ от пластика одноразового употребления. Не надо пользоваться тем, что нельзя использовать повторно. Сообща мы сможем проложить путь к более чистому и зеленому миру», — отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В этот же день, 5 июня, свой профессиональный праздник отмечают российские экологи. Соответствующий указ 21 июня 2007 года подписал президент РФ Владимир Путин. В рамках борьбы по восстановлению экологии в России приняли ряд государственных и федеральных целевых программ. Так, в 2012 году утвердили «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года». В 2014 году правительство РФ утвердило государственную программу «Охрана окружающей среды» до 2020 года. В 2017 году президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию экологической безопасности России до 2025 года.