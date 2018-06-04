Каир, 4 июня, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Партия российской пшеницы общим весом в 63 тыс. тонн прошла повторный контроль египетских властей и получила разрешение на ввоз в Египет. Об этом сообщает 3 июня портал Youm7.

Зерно

Отмечается, что ранее груз не был пропущен после обнаружения в партии 0,06% зараженного паразитом (грибком) зерна. Повторная проверка показала, что допустимый уровень в 0,05% пшеница из России не превысила.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Российском экспортном центре (РЭЦ) отметили, что по итогам 2017 года Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия: Каир импортировал из России товаров на $1,739 млрд, что почти на 44% больше, чем в 2016 году.

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