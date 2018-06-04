Москва, 4 июня, 2018, 10:11 — ИА Регнум. Ставки по ипотеке в России продолжают падать и уже дошли до 9,43% по новостройкам. В будущем покупка жилья в ипотеку потребует не только приемлемых ставок по кредиту, но и других параметров, при этом гарантии по предоставлению жилплощади останутся первоочередными даже по крупным застройщикам, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая квартира. Ипотека

Конечно, рост этого сегмента рынка впечатляет. За 2017 год было выдано ипотечных кредитов на 1,7 трлн рублей, а за первые четыре месяца 2018 года цифра уже приближается к 1 трлн рублей (более 800 млрд рублей)! Ожидаемое снижение ставок в 2018 и следующих годах до 6−7% приведет к тому, что ипотека будет у каждой семьи, которая еще не имеет собственного жилья.

«Здесь наиболее важно не допустить разогрева финансового сектора (кризис 2008 года начался именно из-за проблем с ипотечными ценными бумагами) и проблем с различными схемами — долями, покупкой на старте строительства, оформления в собственность только после приемки жилья. 2019 год изменит весь формат строительного сектора и ипотеки.

Теперь девелоперы должны будут продавать только достроенные и оформленные квартиры. Деньги на строительство они будут брать из своих резервов (своих финансово-промышленных групп) или кредитуясь в банках. Деньги клиентов, если те будут платить ранее (такая возможность пока есть), должны храниться на спецсчетах в банке до оформления в собственность жилья», — пояснил эксперт.

Такой подход должен увеличить обороты экономики через самые крупные сектора — строительный, промышленный, логистический и финансовый, что даст от 2 до 3% ВВП. Но стоит учитывать, что насыщенность рынка недвижимости, демографический кризис и отсутствие роста реальных доходов граждан приводит к дальнейшей коррекции цен на 10−12% к 2019 году.

«В итоге, в выигрыше окажутся те граждане, которые будут брать ипотеку в 2019 году и позднее (если будут брать ее, конечно), а также государство, которое покажет заботу и социальную ответственность на деле. Бизнес будет вынужден (он уже меняется) создавать новый формат работы с потребителями в условиях более низкой маржинальности. Ему придется забывать о доходе от 100% в месяц и принудительно заниматься делом не только по европейским ценам, но и получать европейские доходы», — высказал свое мнение Блинов.

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