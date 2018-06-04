Москва, 4 июня, 2018, 09:07 — ИА Регнум. В качестве приоритетной задачи боевой подготовки Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на летний период главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин назвал подготовку к манёврам «Восток — 2018». Об этом пишет 4 июня «Красная звезда».

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«В целях выполнения приоритетных задач в летнем периоде обучения в Воздушно-космических силах спланировано более 200 учений различного уровня», — цитирует издание его слова.

Также главнокомандующий ВКС РФ отметил, что в летний период будут проведены более 800 сборовых мероприятий с разными категориями военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что военнослужащие России и Сербии в августе 2018 года проведут совместные военные учения.

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