Москва, 4 июня, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Котировки марки Brent просели 1 июня и в результате завершили торговую неделю в небольшом минусе. Во второй половине дня активизировалась фиксация прибыли, а перед закрытием торгов негатива добавили свежие сигналы из США. Несмотря на то, что общее давление остается умеренным, понижательные риски в сырьевом сегменте превалируют на данный момент, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По данным Baker Hughes, на прошлой неделе число действующих буровых в США увеличилось еще на две единицы, до 861 штуки, отметив новый максимум с марта 2015 года. Рост буровой активности указывает на перспективы дальнейшего наращивания сланцевой добычи в Штатах, которое может подтвердиться на этой неделе. Показатели производства в стране все ближе подбираются к рубежу в 11 млн баррелей в сутки, достижение и превышение которого станет в том числе психологическим негативом для рынка», — пояснил эксперт.

Несмотря на то, что экспортеры ОПЕК смягчили свои сигналы о наращивании добычи, участники рынка по-прежнему опасаются, что на предстоящем саммите в Вене будет поднят вопрос пересмотра условий соглашения на фоне произошедших изменений на мировом рынке, который уверенно движется в сторону баланса.

«С технической точки зрения утрата двадцатидневной скользящей средней в районе $77,70 указывает на понижательные риски, хотя на дневном графике сигналы выглядят нейтрально. Если в ближайшее время Brent не получит толчок к росту, давление может усилиться. В этом случае ближайшей значимой целью продавцов станет уровень $75,40», — считает Мащенко.

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