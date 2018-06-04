Москва, 4 июня, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Рубль сумел немного укрепиться 1 июня по итогам торговой недели, хотя восстановление носило локальный характер и ограничилось тесным диапазоном. После очередного неудачного тестирования уровня 62 рубля, пара доллар/рубль вернулась выше психологической отметки, расположившись в районе 20-дневной скользящей средней, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекc Игорь Ковалев.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

«1 июня вечером нефть ускорила отступление и подешевела, а сегодня, 4 июня, утром не демонстрирует признаков оживления восходящего импульса. Так, на старте торгов российская валюта, вероятно, будет отыгрывать эту просадку», — полагает эксперт.

Ограничить давление на рубль поможет общий позитивный настрой мировых инвесторов в отношении рисковых активов, которые отыгрывают формирование правительства в Италии и благоприятную американскую статистику. Также ограничит потенциальное давление на рубль медвежий уклон по доллару на международном рынке Форекс. Однако здесь важно помнить, что во второй половине дня на рынок могут вернуться покупатели.

«В более долгосрочной перспективе «россиянин» будет оставаться чувствительным к геополитике, как в контексте санкций, так и на мировом уровне, где в ближайшие дни внимание будет приковано к торговым отношениям Америки и других стран, а также к широко ожидаемому саммиту США — КНДР. С технической точки зрения, если общий фон будет оставаться нестабильным, а нефть продолжит дешеветь, доллар будет стремиться к отметке 63 рублей», — считает Ковалев.