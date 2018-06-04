Южно-Сахалинск, 4 июня, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Сахалинская областная дума попросит руководство Российской Федерации выделить финансовые средства на строительство моста между Сахалином и материком. Об этом сообщил спикер областной думы Андрей Хапочкин в интервью РИА Новости.

Sakhalin.gov.ru Работы по строительству дорог и линий электропередач в Сахалинской области

По его словам, 4 июня сахалинские депутаты уже приняли соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны.

«В правительство области поступают многочисленные просьбы сахалинцев о необходимости строительства моста на материк», — сказал Хапочкин.

По его словам, мост, который соединит Сахалин и материковую часть России, представляет стратегический интерес не только для островного региона, но и для всей страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о необходимости строительства моста Сахалин — материк споры ведутся десятки лет. Сторонники перехода полагают, что он вдохнет новую жизнь не только в экономику Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока. Противники высказывают сомнения в окупаемости моста и опасаются, что столь дорогой проект будет окупаться долгие годы.

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