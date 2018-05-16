СМИ выяснили, какой супермост начнут строить после Керченского

Москва, , 12:16 — REGNUM Следующей крупной стройкой после Крымского моста может стать железнодорожный переход на Сахалин. С предварительными деталями проекта удалось ознакомиться газете «Коммерсантъ».

По сведениям издания, ОАО «РЖД» с учетом железнодорожных подходов оценивает проект в 540,3 млрд рублей — и ещё более 90 млрд рублей на модернизацию железнодорожной сети Сахалина. Отмечается, что проект строительства моста на Сахалин увязывается с возведением на острове глубоководного угольного терминала, требующего ещё порядка 100 млрд рублей вложений.

Сообщается, что экспертами оптимальным признан маршрут от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино к наиболее узкому месту Татарского пролива и затем к сахалинской станции Ныш.

Согласно информации издания, общая протяженность строения, включая шестикилометровый мост, составит 585 км. Стоимость проекта может составить более 540 млрд рублей, из которых сам мост обойдётся в более чем в 250 млрд рублей. Проектные работы займут три года, строительные — продолжатся пять лет (до 2023 года).

Согласно данным экспертов, километр моста на Сахалин обойдётся в 3,5 раза дороже Крымского, что объясняется сложностью проектирования и возведения в условиях высокой сейсмичности, а также в сложных инженерно-геологических и гидрологических условиях и труднодоступности Дальневосточного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство моста через Керченский пролив началось в 2016 году, сооружение состоит из двух параллельных линий — железнодорожных путей и четырехполосной автомобильной трассы.

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Регулярное движение автомобилей по мосту началось сегодня, 16 мая. Поезда планируется запустить по мосту уже к декабрю 2019 года.

Добавим, 15 мая президент РФ Владимир Путин за рулем грузовика КамАЗ открыл движение по автодорожной части Крымского моста. Расстояние от Краснодарского края до Керчи грузовик главы государства преодолел всего за 16 минут.

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