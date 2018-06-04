Женева, Швейцария, 4 июня, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Специалисты Всемирного экономического форума составили рейтинг государств по показателю качества дорожного покрытия. Перечень стран оценивался по шкале от одного до семи баллов, полученный индекс опубликован на официальном сайте организации.

Дорога

Всего эксперты оценили качество дорог в 137 странах мира. Наихудшие автотрассы оказались в африканской Мавритании (2 балла), а также в Конго и Гаити, набравших по 2,1 балла. Лучшими в рейтинге стали дороги Объединенных Арабских Эмиратов (6,4 балла), Сингапура (6,3 балла) и Швейцарии. (6,3 балла).

Добавим, Россия в данном рейтинге заняла 114 место с 2,9 баллами. Сразу за РФ разместился Казахстан с теми же 2,9 баллами, но с тенденцией на ухудшение качества, в отличие от России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в департаменте экономической политики и развития Москвы отметили, что столица России вошла в пятёрку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов, а среди городов Восточной Европы заняла ведущую позицию.

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