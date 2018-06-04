Киев, 4 июня, 2018, 07:55 — ИА Регнум. Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к русскоговорящим людям, в том числе к российским спортсменам и журналистам, об этом он рассказал в интервью «112 Украина».

Фашист с «фаустпатроном». 1944

«Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу … Даже без разницы, с каким акцентом говорит человек. Просто так бы сразу задушил», — сказал Стаховский, отметив, что часть про удушение была шуткой.

По его словам, в 2014 году во время матчей с российскими спортсменами «на подсознательном уровне что-то срабатывало». Кроме того, Стаховский признался, что выражение «Спорт вне политики» неправильное, поскольку «спорт и есть политика на самом высшем уровне».

Напомним, ожесточенная русофобия стала главным вектором политики Киева после государственного переворота 2013−2014 годов. Ранее во время концерта в Гааге музыкант украинской рок-группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка отпустил русофобскую шутку.

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