Москва, 4 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Торги в последний день недели 1 июня завершились снижением цен на нефть. Давление на нефтяной рынок по-прежнему исходит от ожиданий участниками рынка увеличения добычи нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки странами ОПЕК+, а также увеличения числа нефтяных буровых установок в США, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. К закрытию торгов цена на Brent упала до $76,50.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По данным компании Baker Hughes, за минувшую неделю в США число нефтегазовых буровых установок увеличилось на единицу до 1060 шт. Количество нефтяных установок увеличилось на две единицы до 861 шт. Число газовых установок снизилось на одну единицу до 197 шт.

Сегодня, 4 июня, Brent стоит $76,51 (-0.10%) за баррель. Техническая картина на сегодня складывается в пользу продавцов. Для продавцов есть два целевых уровня: $75,50 и $74,00. При падении цены ниже $74 снижение котировок ускорится до $70,50.

Напомним, 1 июня стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,99%, до $76,79 за баррель, WTI — на 1,70%, до $65,77 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в августе 2018 года на СПбМТСБ составляет $74,20 за баррель.

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