Москва, 4 июня, 2018, 04:24 — ИА Регнум. В девяти из 15 российских городов-миллионников автомобиль KIA Rio пользуется наибольшим спросом. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Bull-Doser Автомобиль KIA Rio

За четыре месяца 2018 года жители Москвы приобрели 4537 экземпляров KIA Rio. В Казани было продано 586 таких машин, в Нижнем Новгороде — 400 шт, в Екатеринбурге — 398 шт, в Уфе — 364 шт, в Ростове-на-Дону — 304 шт, в Воронеже, Челябинске и Волгограде — 285, 282 и 212 экземпляров соответственно.

Лидер продаж в Санкт-Петербурге — седан Volkswagen Polo (1668 единиц). Жители Самары и Красноярска чаще выбирали LADA Vesta (542 и 148 единиц), в Перми предпочли LADA Granta (441 шт.).

В Новосибирске самая продаваемая модель — кроссовер Hyundai Creta (231 шт.), в Омске выбирают седан Datsun on-DO (181 шт.).

Как сообщало ИА REGNUM, около 52% семей в России не имеют автомобиля. Доля тех, кто владеет одной машиной, сократилась за последние годы с 35% до 30%.

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