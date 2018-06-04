Как Косово оказалось на пути Крыма в Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Нет бюрократизму: Россия и Мексика обсудят отмену виз;
- Без гарантий: НАТО не защитит Израиль в случае войны с Ираном;
- Суровая таможня: корове за нелегальную миграцию в ЕС грозит смерть;
- Умолчать о важном: в Сирии обнаружены схроны боевиков;
- Сложное положение: из-за Косова Сербия не признаёт Крым частью России.
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