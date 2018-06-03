Кишинёв, 3 июня, 2018, 23:13 — ИА Регнум. Кандидат в мэры Кишинёва от Партии социалистов Молдавии Ион Чебан признал свое поражение во втором туре выборов и поздравил с победой лидера оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Чебан сказал, что продолжит работать в муниципальном совете Кишинёва, где он возглавляет фракцию Партии социалистов.

Socialistii.md Игорь Додон с супругой на выборах мэра Кишинёва

Он также не исключил, что примет участие в следующих выборах мэра Кишинёва, которые состоятся через год ввиду того, что нынешние выборы столичного градоначальника являются досрочными.

Андрей Нэстасе заявил, что станет мэром для всех жителей Кишинёва, независимо от их политических взглядов и языка, на котором они говорят.

После подсчета 98,04% голосов Андрей Нэстасе набирает 52,16%, Ион Чебан — 47,84%.

Ион Чебан — ближайший соратник президента Молдавии Игоря Додона. После выбывания из борьбы в первом туре бывшей и.о. мэра Сильвии Раду, поддержанной правящей Демпартией и ее лидером Владимиром Плахотнюком, Чебан считался кандидатом не только Додона, но и Плахотнюка, для которого кандидатура социалиста куда более приемлема, чем фигура протестного лидера Нэстасе.

Лидер платформы DA известен как самый жесткий и непримиримый противник Плахотнюка из числа молдавских политиков, и именно против него была направлена информационная кампания демократов перед выборами.