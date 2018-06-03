Екатеринбург, 3 июня, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Екатеринбург в июне примет четыре матча чемпионата мира по футболу. Первый состоится уже 15 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Взлетающий самолет

При этом перелёт в Екатеринбург из Москвы 14 июня и возвращение в столицу 16-го может обойтись в копеечку. Цены на авиабилеты гораздо выше, чем в обычные дни. Так, на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии» самый дешёвый на 14 июня билет стоит 12 990 рублей. А 16 июня обратно, в Москву, можно улететь минимум за 18 197 рублей. Общая цена — 31 187 рублей.

Аналогично и с ценами на перелёт авиакомпанией S7. За «туда» и «обратно» самым дешёвым классом «Эконом Базовый» придётся уплатить минимум 31 435. В другие дни, как видно из информации на сайте, полёты стоят дешевле.

Цены на эти дни выше, чем обычно, и на сайте авиакомпании «Аэрофлот». Более того, 16 июня улететь из Екатеринбурга в Москву классом «Эконом» не получится — билетов нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи чемпионата мира по футболу пройдут в России в июне-июле. Их примут 11 городов страны. Среди них и Екатеринбург. С 25 мая в городе и на въезде в него были усилены меры безопасности. До 25 июля на территории Екатеринбурга действует особый режим регистрации иногородних граждан — оформить её необходимо в течение трёх суток. Впрочем, жителей Свердловской области это ужесточение не коснётся.