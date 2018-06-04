Брюссель, 4 июня, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Новая мировая реальность, с приходом которой европейский расклад сил существенно изменится, затронет прежде всего страны Восточной Европы. Что свидетельствует о том, что это время уже не за горами, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

Евросоюз отменит часть финансирования стран Восточной Европы, перенаправив освободившиеся $37 млрд странам Европы южной, тем, кто наиболее пострадал от кризиса. Португалия, Испания, Италия, Греция и Кипр действительно нуждаются в этой помощи, и для исправления перекосов в доходах ЕС эти миллиарды помощи будут нелишними. А что касается возмущенной Польши — так может быть, нужно было меньше строить альтернативные европейские центры силы за европейский же счет?

Не менее тяжёлая судьба станет уделом стран Прибалтики, чье экономическое сотрудничество с Россией вот-вот сойдет на нет. А другого для них так и не предусмотрено. В новом мире, когда развитые страны Европы определяются с отношением к России и начинают налаживать взаимовыгодное сотрудничество, у русофобии как товара значительно понизится рынок сбыта. А те страны, кто так и не научился заниматься чем-то, кроме торговли «русской угрозой», ждут тяжелые времена.

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