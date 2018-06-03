Москва, 3 июня, 2018, 17:43 — ИА Регнум. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин накануне Международного форума «Развитие парламентаризма» встретился с главой парламента Словакии Андреем Данко.

Duma.gov.ru Андрей Данко и Вячеслав Володин

Кроме предстоящего форума, главы палат обсудили подготовку к будущему визиту Вячеслава Володина в Словакию, который, возможно, состоится в сентябре 2018 года и будет посвящен развитию экономический связей между нашими странами.

Председатель Государственной думы отметил, что взаимодействие России и Словакии характеризуется высоким уровнем политического диалога и растущей динамикой сотрудничества в различных сферах.

Ранее Вячеслав Володин встретился с главой парламента Словакии Андреем Данко 13 ноября 2017 года в стенах Государственной Думы.

15 ноября 2017 года Андрей Данко выступил на пленарном заседании Государственной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4−5 июня по инициативе председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Москве пройдет Международный форум «Развитие парламентаризма». Участие в международном форуме «Развитие парламентаризма» примут порядка 578 иностранных участников и экспертов из 96 стран мира. В мероприятии примут участие 58 официальных парламентских делегаций. 20 делегаций возглавят руководители парламентов, 14 — вице-спикеры.

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