Москва, 3 июня, 2018, 17:36 — ИА Регнум. «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на 4 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

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«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, скорость ветра в регионе может достигать 5−10 метров в секунду, а местами — до 12−17 метров в секунду. Температура воздуха в Москве и Подмосковье составит 23−25 градусов тепла. Будет облачно, местами кратковременный дождь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «желтый» уровень опасности в Москве в связи с погодными условиями был продлен до 3 июня.

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