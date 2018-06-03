Бишкек, 3 июня, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Обладательница титула «Миссис мира — 2018» Сания Шакирова погибла в результате автомобильной аварии в Киргизии. Об этом сообщает Sputnik.

Грустный ангел

ДТП произошло в субботу, 2 июня, неподалеку от села Чок-Тал.

«Водитель такси не справился с управлением, и машину занесло, — передает вещатель. — Автомобиль врезался в стену, ограждающую кладбище».

Шакирова, получившая серьезные травмы, скончалась на месте аварии.

В настоящее время выясняются подробности данного инцидента.

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