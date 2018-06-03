Москва, 3 июня, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Правительство Монголии обратится к России с просьбой о кредите на модернизацию Улан-Баторской железной дороги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом сообщил председатель Великого Государственного Хурала Монголии Миеэгомбо Энхболд в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

ЖД станция в Улан-Баторе

«Мы будем обращаться к российскому правительству с просьбой о кредите в 100 миллиардов рублей, который пойдёт на модернизацию дороги», — сообщил Энхболд.

Володин в ходе беседы подчеркнул, что проект по реконструкции Улан-Баторской железной дороги не только увеличит товарооборот между странами и укрепит экономические связи, но и создаст ближайший путь, который соединит Европу и Азию через территорию Монголии.

В Госдуме проходят двусторонние встречи спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина с главами делегаций, прибывших в Москву на Первый международный форум «Развитие парламентаризма».