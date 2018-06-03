Дамаск, 3 июня, 2018, 16:09 — ИА Регнум. Российский Центр по примирению враждующих сторон и сирийские правительственные силы проводят мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс.

Мина

Одним из обязательных шагов в данных ситуациях является прочесывание и осмотр местности. В окрестностях города Акраб, находящегося в провинции Хама, сирийские военнослужащие нашли несколько небольших тайников.

В этих схронах найдены минометы и сотни мин к ним, гранатометы и выстрелы к ним, пластическая взрывчатка, а также разнообразное стрелковое оружие и боеприпасы. Тайники были оборудованы недалеко от базы, которую недавно занимали исламисты.

Боевики утаили это оружие и боеприпасы, отказавшись сдавать в рамках процедуры эвакуации из этого района. Сдача тяжелого оружия боевиками, кстати, является одним их обязательных условий соглашения об эвакуации и дает возможность покинуть район живыми и невредимыми.

Следует также отметить, что в рамках постконфликтного урегулирования российская военная полиция вошла в город Кантара, который расположен в южной части провинции Хама. Местному населению розданы продукты и медикаменты, российскими военными врачами оказана медицинская помощь.